Lazio, i convocati di Sarri: out Cataldi e Zaccagni contro l’Inter
09/05/2026 | 13:11:54
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match di questa sera contro l’Inter.
Ecco la lista completa:
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
Foto: Instagram Zaccagni