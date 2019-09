Lazio, i convocati di Inzaghi per la sfida contro i Cluj: c’è aria di turnover

A poche ore dalla sfida di Europa League tra Cluj e Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati. Non ci sono come previsto elementi cardine della formazione capitolina come Immobile, Luis Alberto e Radu. Questa la lista:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Luiz Felipe, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi,Correa, Jony, Leiva, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo

Foto: twitter Lazio