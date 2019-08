Lazio, i convocati di Inzaghi per la sfida alla Sampdoria: sfuma l’esordio per Jony

La Lazio sfiderà la Sampdoria in questa prima giornata di Serie A e il tecnico Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati biancocelesti per la sfida. Ce la fa Caicedo, mentre restano in infermeria Durmisi e Lukaku. Niente da fare anche per il neo-arrivato Jony, per il quale si attende ancora il tranfer provvisorio. Questi gli uomini a disposizione di Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

