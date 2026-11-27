Lazio, i convocati di Gattuso: torna Zaccagni contro il Torino
27/11/2026 | 18:32:22
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Serie A, valida per la tredicesima giornata, contro il Torino, in programma sabato alle 18:00 all’Olimpico Grande Torino.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
Foto: Instagram Zaccagni