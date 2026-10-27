Lazio, i convocati di Gattuso per il Sassuolo
27/10/2026 | 12:30:34
La Lazio ha annunciato le convocazioni per la sfida di questa sera in campionato contro il Sassuolo, c’è anche l’ex Pinamonti. Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Bordon, Sutalo; Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni; Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra.
Foto: x Lazio