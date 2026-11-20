Lazio, i convocati di Gattuso per il Lecce: torna Gudmundsson, out Zaccagni e Tavares

20/11/2026 | 20:53:55

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della sfida di Serie A, in programma sabato alle 15:00, contro il Lecce. Torna Albert Gudmundsson dopo un mese e mezzo. Out, invece, Zaccagni, Nuno tavares, Marusic e Sutalo.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

Foto: Sito Lazio