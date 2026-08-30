Lazio, i convocati di Gattuso per il Genoa: torna Romagnoli, out Ratkov
30/08/2026 | 16:01:40
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per il match delle 20:45 contro il Genoa.
Ecco la lista completa:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli, Sutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
Foto: Instagram Lazio