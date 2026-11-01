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Lazio, i convocati di Gattuso per il Cagliari

01/11/2026 | 11:15:19

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La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per il match contro il Cagliari.
Questa la lista:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Zaccagni.
Foto: Instagram Lazio