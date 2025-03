Lazio, i convocati di Baroni per Bologna

Il tecnico Marco Baroni ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di oggi contro il Bologna. Non fa parte della lista per il match del “Dall’Ara” Dele-Bashiru mentre c’è da segnalare il rientro di Hysaj. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Provstgaard, Romagnoli, Tavares.

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Guendouzi, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

Foto: Instagram Lazio