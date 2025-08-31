Lazio-Hellas Verona, le formazioni ufficiali
31/08/2025 | 19:50:01
Al via la 2ª giornata di Serie A per Lazio ed Hellas Verona. Le due formazioni si sfideranno nella cornice dell’Olimpico, casa dei biancocelesti. Di seguito, le scelte dei due tecnici: Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri. Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr. All.: Zanetti.
Foto: Sportitalia