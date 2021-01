Lazio, gli allenamenti in vista della Coppa Italia: tornano Correa e Fares. Out Luiz Felipe

Il derby alle spalle, il Parma in Coppa Italia all’orizzonte. La Lazio è scesa in campo a Formello per preparare la sfida di giovedì contro i crociati. Simone Inzaghi dovrà fare le valutazioni del caso, attuando turnover e rotazioni nel migliore dei modi. Scalpitano Muriqi e Andreas Pereira, che potrebbe rappresentare una importante occasione, per iniziarsi a ritagliare un posto per la seconda parte di stagione. Si sono rivisti in campo Correa e Fares, con il Tucu che potrebbe anche partire dall’inizio contro i ducali. Assenti Luiz Felipe e Caicedo. Il centrale brasiliano ha dovuto fare i conti con il ritorno del solito problema alla caviglia che lo tormenta da inizio stagione, e come annunciato in mattinata è volato in Germania per sottoporsi a dei controlli programmati inizialmente per i primi di gennaio.

Foto: Football Times