Lazio, Gigot operato alla caviglia. Il comunicato del club sugli infortunati

18/09/2025 | 13:01:35

La Lazio ha annunciato il successo dell’operazione alla caviglia a cui è stato sottoposto il difensore centrale Gigot e ha fornito un aggiornamento sullo stato degli infortunati. Questo il comunicato:

“La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia. Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico. Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale.”

Foto: Instagram Lazio