Il difensore classe ’93 Samuel Gigot è atterrato a Fiumicino nelle ultime ore, in mattinata svolgerà le visite mediche per i capitolini. Il francese arriva con la formula dell’ obbligo di riscatto a 3 milioni di euro nel caso in cui la Lazio dovesse piazzarsi tra le prime 10 al termine della prossima stagione.

Foto: Sportitalia