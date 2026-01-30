Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: c’è Maldini, out Romagnoli
30/01/2026 | 13:45:16
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match di questa sera contro il Genoa.
Questa la lista:
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Foto: Sportitalia