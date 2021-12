La Lazio cerca il riscatto dopo la rimonta subita sul campo del Sassuolo e affronta all’Olimpico il Genoa. Dopo i primi 45′ il risultato è di 1-0 a favore dei biancocelesti. Decide per ora la rete di Pedro su assist di Felipe Anderson. L’attaccante spagn0lo, aldilà del gol, si conferma il migliore in campo e porta in vantaggio meritatamente una Lazio che ha dominato tutta la prima frazione di gioco.

FOTO: Twitter Pedro