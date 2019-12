Lazio fuori dall’Europa League: biancocelesti ko a Rennes. Ai sedicesimi Eintracht e Arsenal

Niente impresa per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi perde 2-0 in Francia e viene eliminata dall’Europa League. Decisiva la doppietta di Gnagnon, difensore del Rennes già eliminato alla vigilia dell’ultima giornata. Ininfluente il risultato finale di Cluj-Celtic (2-0 per i rumeni), squadre che avanzano dal gruppo E ai sedicesimi di finale. Di seguito il quadro delle qualificate finora, in attesa delle gare delle 21.

Girone A

Qualificate: Siviglia, Apoel. Eliminate: Qarabag, Dudelange

Girone B

Qualificate: Copenaghen, Malmo. Eliminate: Dynamo Kiev, Lugano

Girone C

Qualificate: Basilea, Getafe. Eliminate: Krasnodar, Trabzonspor

Girone D

Qualificate: Lask Linz, Sporting. Eliminate: Psv, Rosenborg

Girone E

Qualificate: Celtic, Cluj. Eliminate: Lazio, Rennes

Girone F

Qualificate: Francoforte, Arsenal. Eliminate: Standard Liegi, Guimaraes

Foto: Twitter ufficiale Europa League