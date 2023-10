Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Il posticipo del monday night di Serie A, vede la gara tra Lazio e Fiorentina in zona europea.

In casa Lazio, Zaccagni dovrebbe tornare titolare dopo la panchina contro il Sassuolo. Al centro dell’attacco Castellanos favorito su Immobile, Felipe Anderson dall’altra parte. Probabile ritorno di Patric da titolare. Out Casale. Esami clinici e strumentali hanno evidenziato per il difensore una lesione di basso-medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. A centrocampo possibile mediana con Kamada (in ballottaggio con Guendouzi), Rovella e Luis Alberto.

In casa Fiorentina, Italiano perde Kayode, infortunatosi nella sfida europea con il Cukaricki. Dovrebbe partire Parisi a destra e Biraghi a sinistra. In attacco dovrebbe partire titolare Beltran.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4–3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Allenatore: Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran

Allenatore: Italiano

Foto: Wikipedia