Lazio, finalmente Fares: al via le visite mediche. Il video

Finalmente Mohamed Fares sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino algerino, arrivato in biancoceleste dopo una lunga trattativa, si è recato alla clinica Paideia di Roma per effettuare le visite mediche. Ecco il video.