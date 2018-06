Prove di divorzio in atto tra la Lazio e Felipe Anderson. Il duttile e fantasioso centrocampista brasiliano andrà in scadenza nel 2020 e il discorso legato al rinnovo è piuttosto complicato poiché le offerte pervenute nei confronti del classe 1993 presentano cifre ben più importanti. Il club biancoceleste, vista la situazione, non intende aspettare la prossima stagione e correre il rischio di far calare considerevolmente il costo del cartellino. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra sono giunti rumors che registravano l’interesse del West Ham, indiscrezioni che trovano conferme: i londinesi sono pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma Lotito gioca al rialzo e ne chiede almeno 40 più bonus. Situazione da monitorare, Felipe Anderson può salutare la Capitale.

Foto: Twitter Lazio