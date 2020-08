Lazio-Fares, 10 milioni di motivi per chiudere subito senza rischiare

Mohamed Fares e la Lazio: un tormentone che vi abbiamo raccontano passo dopo passo. Prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra, dialoghi senza soluzione di continuità. La Lazio si è presentata in più occasioni dalla Spal, proponendo sempre una contropartita tecnica che gli emiliani non intendono prendere in considerazione. Nella prossime ore ci sarà un nuovo e forse decisivo tentativo, la Lazio non può permettersi di rischiare considerato che l’Inter apprezza Fares ma in questo momento è impegnata sul fronte delle cessioni. Quindi la Lazio ha soltanto una strada: dieci milioni sul tavolo. Che poi suonerebbe così: dieci milioni di motivi per chiudere subito Fares senza rischiare.

Foto: twitter Spal