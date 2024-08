Lazio, Fabiani conferma il no a Rodriguez: “Preferiamo fare altre scelte”. E su Greenwood…

Il direttore sportivo della Lazio Fabiani ha parlato ai canali ufficiali del club e ha chiuso le porte all’arrivo di James Rodriguez: “Non prenderemo Rodriguez. È un ragazzo di 33 anni, negli ultimi anni non ha mai superato le 12 o 13 partite l’anno. Ha fatto un’ultima Coppa America discretamente bene, ma il nuovo metodo va verso giovani importanti. Prenderlo per uno o due anni porterebbe ad andare contro ogni logica, preferiamo fare altre scelte. Stiamo ricostruendo qualcosa di importante per il prossimo triennio per creare una squadra in grado di divertire i tifosi e centrare obiettivi importanti andando sui giovani”. Inoltre, Fabiani ha commentato anche le ultime voci di mercato su una possibile partenza di Castellanos: “È arrivata un’offerta ma l’abbiamo rispedita al mittente. Se ne arriva una irrinunciabile si valuta, ma non sono i parametri economici che ci hanno offerto a mandarlo via”. Alla domanda sul mancato acquisto di Greenwood, il ds ha detto: “Abbiamo offerto 22 milioni di sterline per il 50% del giocatore, ha preferito prendere un’altra strada. Io voglio giocatori che amano l’ambiente dove lavorano. E dico che i migliori affari sono quelli che non si fanno”. Fabiani ha concluso difendendo l’operato del suo presidente Lotito: “Ha sempre messo i soldi e non si è mai intromesso. Molte squadre non possono fare le coppe europee perché non rispettano il fair play finanziario. Sono norme che la Lazio rispetta e dobbiamo preservare la moralità della Lazio anche nel rispetto dei tifosi”.

Foto: sito Lazio