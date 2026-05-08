Lazio, escluse complicazioni ossee per Zaccagni. Cataldi, solo allenamento atletico per una tendinopatia agli adduttori

08/05/2026 | 21:09:03

La Lazio ha aggiornato sulle condizioni di Zaccagni e Cataldi: “In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta. Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea. Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico. Il calciatore Danilo Cataldi ha invece svolto lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori”.

Foto: Instagram Zaccagni