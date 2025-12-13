Lazio eroica: sbanca Parma in 9 contro 11 (espulsi Zaccagni e Basic), decide Noslin nel finale!
13/12/2025 | 20:00:36
Impresa della Lazio a Parma, Sarri vince in 9 contro 11 dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, decide un gol di Noslin nel finale. Parma-Lazio finisce 0-0 dopo il primo tempo al Tardini. La squadra di Sarri va vicina al vantaggio dopo 3′ di gioco. Una grande parata di Corvi su iniziativa di Cancellieri nega il vantaggio alla Lazio. Squillo del Parma al 13 con Bernabé, ma Provedel gli dice di no. Arriva la risposta della Lazio tre minuti dopo, Estevez salva sulla linea sulla conclusione di Marusic. Lazio a un passo dalla rete al 38′. Conclusione velenosa di Basic, servito da Zaccagni, altra grande parata di Corvi. Svolta nella partita al 41′ con l’espulsione di Zaccagni per un’entrata dura su Estevez. Un’altra svolta della partita arriva al minuto 77. Secondo rosso per la Lazio: Marchetti espelle Basic per fallo di reazione su Estevez che riceve il giallo. Ma una Lazio dal cuore infinito trova il vantaggio pochi minuti più tardi. Minuto 82′, Noslin porta la Lazio in vantaggio! Noslin vince il corpo a corpo con Valenti dribbla Corvi e mette fuori gioco anche Troilo infilando la palla in rete.
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato (45′ Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86′ Djuric); Benedyczak, Oristanio (69′ Ondrejka); Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Cutrone, Trabucchi. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (68′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88′ Vecino), Basic; Cancellieri (68′ Dele-Bashiru), Castellanos (68′ Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia. All.: Sarri.
Arbitro: Matteo Marchetti; Assistenti: Rossi-Trinchieri; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Aureliano; AVAR: Volpi.
Ammoniti: 51′ Valeri (P), 62′ Cancellieri (L), 77′ Estevez (P).
Espulsi: 42′ Zaccagni (L), 77′ Basic (L).
foto x lazio