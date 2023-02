Lazio, emergenza Cluj: out sia Milinkovic-Savic che Zaccagni

Lazio in piena emergenza per la trasferta di domani a Cluj, gara di ritorno degli spareggi di Conference. Sarri non potrà contare su Milinkovic-Savic e Zaccagni, entrambi alle prese con un virus gastrointestinale, che si aggiungono agli indisponibili Pedro, Romagnoli e Radu, mentre Patric è squalificato. Possibile che Sarri scelga Romero (in corsa anche Cancellieri) per completare il tridente offensivo.

Foto: Twitter Lazio