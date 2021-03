Lazio ed arbitri entrati in campo all’Olimpico

Lazio-Torino gara prevista alle 18.30, come oramai noto, non si giocherà ma non sarà rinviata.

Scenari già visti ad inizio ottobre in Juventus-Napoli, di inizio ottobre scorso. Il Torino è rimasto in ritiro visto che la Asl territoriale ha bloccato la trasferta, dall’altra i biancocelesti sono “pronti” per scendere in campo.

I biancocelesti e l’arbitro del match Piccinini insieme ai suoi collaboratori, sono in campo allo stadio Olimpico. Nei minuti precedenti le 18.30, l’arbitro farà “il riconoscimento” dei giocatori della Lazio all’interno degli spogliatoi, scenderà in campo e poi si limiterà a constatare l’assenza del Torino e quindi l’impossibilità di disputare il match.

La Lazio aveva scelto i seguenti 11 per iniziare la partita: Reina; Musaccio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi. All. Inzaghi.

Foto: Twitter Lazio