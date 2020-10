Lazio, ecco la lista Champions: out Bastos

In vista del ritorno della Lazio in Champions League, il tecnico Simone Inzaghi ha reso nota la lista della Champions League. C’è Muriqi in attacco insieme al nuovo difensore Hoedt. Assente invece Vavro e Bastos:

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

