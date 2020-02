Lazio, è la tua occasione! Puoi andare a due punti dalla Juve

Occasione d’oro per la Lazio. Domani la squadra di Inzaghi recupera la 17esima giornata e affronta l’Hellas Verona di Juric, con la possibilità di superare l’Inter e occupare il secondo posto in classifica, diventando di fatto la prima inseguitrice della Juve, a 2 punti dalla vetta. Reduce della brillante vittoria contro la Spal, la Lazio ha dunque una chance da non fallire assolutamente per continuare a inseguire il grande sogno chiamato scudetto. Dall’altra parte, però, ci sarà un Verona in grande forma: gli uomini di Juric, in caso di vittoria, possono superare Cagliari, Parma e Milan e posizionarsi in piena zona Europa League. Ma quella di domani sarà una gara dal sapore speciale per Inzaghi: battendo l’Hellas, Simone raggiungerebbe un altro record di Eriksson, infilando il diciassettesimo risultato utile di fila. Il primato biancoceleste risale alla stagione 1998/99, chiusa a un passo dallo scudetto, perso per un punto dietro al Milan. In casa, la squadra di Inzaghi ne ha vinte 7 consecutive: la terza miglior striscia d’Europa dietro a Liverpool (20) e Borussia Moenchengladbach (8). Ne manca una, invece, per eguagliare il primato storico del club (8 nel 1973/74, nel 1997/98 e nel 1998/99). I biancocelesti, ovviamente, faranno affidamento alla vena realizzativa di Immobile, protagonista finora di una stagione da urlo: la doppietta segnata alla Spal lo ha fatto salire a quota 25 gol in campionato. Numeri impressionanti che gli avrebbero già consegnato la classifica marcatori in almeno due terzi delle stagioni scorse. Ora Re Ciro ha puntato i 36 centri di Higuain, record assoluto della Serie A. Il mirino di Immobile è già puntato sul Verona…

Foto: Twitter ufficiale Lazio