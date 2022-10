Lazio e Fiorentina doppio 2-1 in rimonta: decisivi Pedro e Jovic (doppietta)

Due pesantissime vittorie in rimonta quelle che hanno raccolto Lazio e Fiorentina, rispettivamente in Europa e Conference League.

La Lazio si è imposta 2-1 contro il Midtjylland all’Olimpico. Sarri ha apportato alciune rotazioni alla rosa, dopo la vittoria a Bergamo in campionato. In particolare a centrocampo spazio a qualche seconda linea.

L’inizio infatti è scioccante per i biancocelesti, con gli ospiti che passano in vantaggio con Isaksen all’8′, sfruttando un clamoroso errore di Gila. Biancocelesti che però reagiscono e pareggiano con il capitano di serata, Milinkovic-Savic, con un tiro da fuori poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa, Pedro entra al 55′ al posto di Cancellieri e dopo 3 minuti dal suo ingresso in campo, trova la rete del 2-1.

Nel finale, annullato il gol deò 3-1 a Zaccagni. In classifica, la Lazio blinda il primo posto, portandosi a 8 punti, approfittando anche del pareggio del Feyenoord. Basterà un pareggio in olanda all’ultima giornata per passare primo il girone.

Festeggia anche la Fiorentina in Conference League. Analoga situazione accaduta a Roma. Successo viola 2-1 in rimonta contro i turchi del Basaksehir.

Vantaggio turco al 15′ con Aleksic. Poi riscossa viola, grazie a una doppietta di Jovic, che prima pareggia al 26′ e poi trova la rete del sorpasso al 62′. In classifica, la Fiorentina agguanta a 10 punti il Basaksehir. I viola si qualificano al turno successivo con questo successo, ma ora possono anche per il primo posto.

Foto: twitter Lazio