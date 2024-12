Lazio e Bologna si uniscono alla Sampdoria per ricordare Sinisa Mihajlovic

Dopo “Forever Sinisa Mihajlovic” postato dalla Sampdoria, anche Lazio e Bologna si aggregano per ricordare il serbo. I biancocelesti hanno scritto: “Sinisa per sempre”, mentre i rossoblù: “Sinisa sempre con noi”. Entrambi i club sono state tappe importante per il giocatore e allenatore serbo che hanno voluto rendergli omaggio e ricordarlo a distanza di due anni dalla sua morte.

Foto: Instagram Bologna