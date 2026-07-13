Lazio, è arrivato Doekhi per gli accordi. E su Sergi Dominguez…

13/07/2026 | 15:40:25

Poco fa Danilho Doekhi è sbarcato a Roma per formalizzare gli accordi con la Lazio. Il difensore centrale, svincolato dopo l’esperienza con l’Union Berlino, era stato un obiettivo anche nelle ultime sessioni di mercato. Adesso si tratta soltanto di mettere nero su bianco. Ma, come anticipato ieri, la Lazio vuole prendere due centrali e sono ripartite le trattative con la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez nella speranza di trovare gli accordi dopo il vertice dei giorni scorsi.