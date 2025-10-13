Lazio, Dott. Rodia: “Per Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi definitiva. Non siamo preoccupati dei numerosi infortuni”

13/10/2025 | 17:20:02

Il Dott. Fabio Rodia, coordinatore dell’area sanitaria della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai Gr Parlamento. Queste le sue parole sulla situazione in casa Lazio e sulle condizioni di Castellanos:

“Non siamo preoccupati per i numerosi infortuni. La pausa ci consente di lavorare al meglio, recuperando chi ha accusato affaticamenti e permettendo ai giocatori di rigenerarsi. Castellanos? Non abbiamo ancora una diagnosi definitiva: stiamo completando gli accertamenti per stabilire con precisione la prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti previsti e contiamo su un recupero rapido”.

Foto: Instagram Lazio