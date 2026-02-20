Lazio, distorsione alla caviglia per Pedro. Infiammazione tendinea al ginocchio per Gila e all’adduttore per Basic

20/02/2026 | 19:20:54

Il report della Lazio sugli infortunati: “A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale” si legge nella nota ufficiale diramata dal club di Lotito.

Foto: Instagram Lazio