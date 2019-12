Lazio, Daspo a 30 ultras per le partite con Celtic e Atalanta

Il questore di Roma, Carmine Esposito, ha firmato i provvedimenti adottati per 30 ultras della Lazio che sono stati condannati al Daspo. Le misure sono state prese per la condotta dei tifosi durante l’incontro di Europa League contro il Celtic e in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta dello scorso maggio. Entrando più nel dettaglio, sono 17 i provvedimenti adottati per il match contro il Celtic. 12 fanno parte del gruppo degli Irriducibili che, lo scorso 7 novembre, sono stati denunciati dalla Digos romana per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La cronaca del giorno raccontava di alcuni scontri avvenuti nel post gara, con un gruppo di tifosi scozzesi, scortati dalla polizia, che era stato bersagliato con lancio di petardi e corpi contundenti. Gli altri 5 tifosi sono stati denunciati per porto d’armi e oggetti atti a offendere. Per la partita di Coppa Italia, invece, sono 13 gli ultras soggetti a Daspo a causa degli scontri avvenuti con la polizia in cui era stata anche incendiata un’auto di pattuglia.

Foto: Gol Caracol