Lazio-Cremonese, le curiosità: i grigiorossi non vincono o pareggiano a Roma dal 1989

20/12/2025 | 13:00:12

Alle 18 il match tra Lazio e Cremonese.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 14 i precedenti a Roma tra le due squadre: 11 vittorie biancocelesti, 2 pareggi e 1 vittoria grigiorossa.

-La Cremonese non riesce a raccogliere punti in casa della Lazio dal 1989, 1-1 con reti di Dezotti e Ruben Sosa.

-La Lazio nel 2025 non è ancora riuscita a vincere una partita contro una squadra neopromossa (4 pareggi e 1 sconfitta).

-Tra Maurizio Sarri e Davide Nicola questo sarà il 12° incontro ufficiale: 5 vittorie per il tecnico biancoceleste, 2 pareggi e 4 vittorie per il tecnico grigiorosso.

-Questa sarà la 400esima panchina tra i campionati professionistici per Davide Nicola.

Foto: Instagram Lazio