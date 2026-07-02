Lazio, corteo dei tifosi contro Lotito. In 20mila in marcia per protestare contro il presidente

02/07/2026 | 22:10:19

Continuano le contestazioni dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito. In 20mila si sono riuniti a Ponte Milvio per dare il via al corteo di protesta contro la presidenza Lotito, un corteo che si è concluso sotto la Curva Sud dello Stadio Flaminio. Appuntamento alle 18, prima di iniziare il corteo che alle 20 è arrivato allo Stadio Flaminio.

Insomma, clima pesante, come tutto il finale della scorsa stagione, quando la Curva della Lazio aveva disertato le ultime partite, strappando la regola solo in finale di Coppa Italia.

Foto: sito Lazio