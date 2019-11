Lazio, Correa non ce la fa. Salta il Celtic, le ultime

Nulla da fare per Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio, che ieri aveva accusato una contusione ad un polpaccio in allenamento, non ha preso parte alla rifinitura della compagine biancoceleste alla vigilia della sfida al Celtic. Contro gli scozzesi, dunque, Inzaghi dovrà fare a meno del match-winner del Meazza, potendo contare solamente su Immobile e Caicedo che, invece, saranno a disposizione dopo essersi allenati oggi.

Foto: Lazio Twitter