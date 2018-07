Lazio-Correa, avanti con fiducia. E Wesley aspetta il via libera

Joaquin Correa è un nome in bella evidenza sulla lista della Lazio. Oggi il numero uno per la sostituzione di Felipe Anderson. Piace perché è giovane, ha 24 anni, e conosce bene la serie A per essere stato protagonista con la Samp. Ha una valutazione importante, almeno 16-17 milioni più bonus, ma la il club biancoceleste ci sta provando con forza. Intanto Wesley aspetta il via libera: l’attaccante, come già raccontato, si è promesso alla Lazio, c’è l’accordo con il Brugge, manca l’ultimissimo passaggio.