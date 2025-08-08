Lazio, i convocati per il Burnley
08/08/2025 | 13:29:37
In vista della prossima amichevole estiva, Maurizio Sarri ha selezionato i convocati per la sfida della Lazio al Burnley. Di seguito, le scelte del tecnico biancoceleste: Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella; Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Out Assenti Gigot, Patric, Belahyane, Isaksen e Vecino tra le file della Lazio.
Foto: Instagram Isaksen