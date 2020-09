Lazio, conferme su Alderete (proposto anche al Milan). E su Andreas Pereira

Ci sono conferme sull’interesse della Lazio per Omar Alderete, difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea. Le voci delle notte dal Sudamerica trovano riscontri, ci sono stati contatti con il club svizzero. Alderete era stato proposto anche al Milan, ma è extracomunitario e la Lazio deve liberare un posto, il gradimento comunque c’è. In caso di arrivo di un altro centrale, possibile la cessione di Vavro. E ci sono riscontri sulle indiscrezioni di stamattina, su diversi quotidiani, relativa ad Andreas Pereira, centrocampista offensivo in uscita dal Manchester United dove non ha più trovato spazio. Stiamo parlando di brasiliano classe 1996, nato in Belgio, già sul taccuino di Tare la scorsa estate e che potrebbe essere un’importante alternativa a Luis Alberto.

Foto: Instagram personale