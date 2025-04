Lazio, con Dia-Castellanos il profitto è da Champions

La Lazio ha recuperato Castellanos da un infortunio e ha riportato Dia alle sue spalle, la stessa formula che ha permesso a Baroni di volare nel girone di andata. I numeri sono significativi: con i due attaccanti contemporaneamente in campo la media punti della Lazio è vicina ai 2,5 partita, un profitto all’altezza delle ambizioni del club, ovvero la qualificazione in Champions. Il profitto scende vistosamente in assenza di uno dei due attaccanti, si attesta su una media punti sotto 1,50 a partita. Ieri in casa del Genoa sono andati entrambi a segno, la Lazio confida nel loro contributo per restare fino alla fine in corsa per il quarto posto.

Foto: Instagram Lazio