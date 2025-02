Lazio, comunicata la lista UEFA: esclusi Pellegrini e i nuovi acquisti

La Lazio ha diramato la lista UEFA per la seconda parte di stagione. Non compaiono i nomi di Pellegrini, oggi fuori rosa per decisione di Marco Baroni, oltre che quelli dei nuovi acquisti Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane. C’è invece Hysaj.

Portieri: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 94 Provedel

Difensori: 2 Gigot, 4 Patric, 13 Romagnoli, 23 Hysaj, 29 Lazzari, 30 Tavares, 34 Gila.

Centrocampisti: 5 Vecino, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru, 8 Guendouzi, 77 Marusic.

Attaccanti: 9 Pedro, 10 Zaccagni, 11 Castellanos, 14 Noslin, 18 Isaksen, 19 Dia, 20 Tchaouna.

Foto: Instagram Pellegrini