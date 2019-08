Lazio, Ciro Immobile raggiunge quota 100 gol in Serie A

La Lazio di Simone Inzaghi è in vantaggio per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria: a segno Ciro Immobile, Correa e poi ancora Immobile. Proprio l’attaccante napoletano, con questa doppietta, raggiunge quota 100 gol in Serie A, ora esattamente fermo a 101 marcature personali.

Foto: Lazio Twitter