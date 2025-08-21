Lazio, che risposta dei tifosi: quasi 30mila abbonati. Il secondo dato più alto con Lotito presidente

21/08/2025 | 13:00:32

Risposta super della tifoseria della Lazio, in una stagione che si preannuncia difficile, con il mercato bloccato e senza coppe europee. Nell’anno più difficile, con il ritorno di Maurizio Sarri, la risposta dei tifosi della Lazio è stata davvero straordinaria. La società ha infatti fatto registrare il secondo numero più alto di abbonato nei 21 anni di gestione di Claudio Lotito: ben 29.163 tessere sottoscritte. Numeri quasi record, che testimoniano come la fede non cambia e che l’amore aumenta nel momento del bisogno.