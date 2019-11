Stasera all’Olimpico andrà in scena il delicato incontro di Europa League tra Lazio e Celtic. Secondo quanto riferiscono i colleghi britannici presenti nella capitale, nella notte due tifosi scozzesi sono stati accoltellati mentre erano in un irish pub. L’episodio sarebbe avvenuto all’esterno del locale. Nessuno dei due sostenitori del Celtic è in condizioni gravi, ma la situazione resta da monitorare.

Foto: Daily Star