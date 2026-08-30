Lazio, c’è l’offerta per Hutchinson

30/08/2026 | 15:05:25

Il mercato della Lazio non è finito, accadranno ancora diverse cose. Dall’Inghilterra Ben Jacobs segnala un’offerta del club biancoceleste per Lorenz Hutchinson, punta centrale classe 2008 del Leicester. La Lazio ha offerto un milione agli inglesi che manterrebbero una congrua percentuale in caso di futura rivendita. La trattativa è impostata ma non chiusa, ci sono alcuni aspetti da chiarire prima di formalizzare.

Foto: Instagram Leicester