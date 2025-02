Lazio, c’è lesione per Castellanos. Il report

Brutte notizie per la Lazio, che perderà Valentin Castellanos per almeno un mese. Questo il report ufficiale dei biancocelesti dopo i controlli clinici del pomeriggio: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.

Foto: Instagram Lazio