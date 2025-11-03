Lazio-Cagliari, tutte le curiosità: l’ultima vittoria rossoblù a Roma nel 2009

03/11/2025 | 10:00:59

Alle 20:45 il match tra Lazio e Cagliari.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 42 i precedenti tra le due squadre a Roma: 29 vittorie biancocelesti, 6 pareggi e 7 vittorie rossoblù.

-L’ultima vittoria del Cagliari a Roma risale al 2009, 1-0 gol di Matri.

-La Lazio è la squadra più prolifica della A 2025/26 nei primi 15’ di gioco insieme all’Inter.

-Tra Maurizio Sarri e Fabio Pisacane primo incrocio ufficiale da tecnici.

-Fabio Pisacane ha affrontato da giocatore la Lazio 5 volte.

Foto: Instagram Lazio