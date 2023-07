Lazio, buona anche la seconda: 5-0 agli sloveni del Primorje

Dopo il 16-0 di domenica contro i dilettanti dell’Auronzo, la Lazio passa facilmente anche contro il Primorje, squadra di Serie B slovena. Allo Zandegiacomo finisce 5-0 per i biancocelesti. Ad aprire le marcature ci pensa Pedro, poi raddoppia Immobile e realizza il tris Felipe Anderson. A inizio ripresa, su rigore da lui stesso procurato, Zaccagni cala il poker: l’ex Verona poi si trasforma in assist-man per il giovane Diego Gonzalez.

Foto: Instagram Lazio