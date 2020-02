Lazio-Bologna, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il primo turno eliminatorio di Europa League e l’andata degli ottavi di Champions, è ora di rituffarsi sul campionato. Si parte domani, con la Lazio che alle ore 15 ospita il Bologna all’Olimpico nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Inzaghi ritrova Luiz Felipe dopo la squalifica ma deve fare i conti con un Acerbi non al meglio. Davanti a Strakosha, dunque, trio difensivo composto da Patric, Luiz Felipe (in vantaggio su Vavro) e Radu. Sulle corsie laterali Lazzari e Jony, in mezzo al campo il Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, in attacco Correa favorito su Caicedo per un posto da titolare al fianco di Immobile. Mihajlovic recupera Skorupski tra i pali, in difesa giocheranno Tomiyasu, Bani, Danilo e Denswil. A centrocampo agiranno Poli e Schouten, poi il tridente formato da Orsolini, Soriano e Barrow a supporto di Palacio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa (Caicedo), Immobile. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

Foto: Twitter ufficiale Lazio