Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali della sfida Lazio-Bologna, partita fondamentale per la rincorsa all’Europa. Ci sono Pedro e Vecino dal 1′ per i padroni di casa, chance a Karlsson per il Bologna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All: Italiano.

Foto: Instagram Lazio